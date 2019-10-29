蘋果 AirPods Pro 無預警問世 定價台幣 7990 元

蘋果官網週一 (28 日) 無預警上架新一代真無線藍牙耳機 AirPods Pro，主打防汗抗水、主動式降噪功能，升級沉浸式音色體驗。AirPods Pro 在台灣蘋果官網售價為台幣 7990 元，上市日期目前未定。

蘋果 (AAPL-US) 全球行銷高級副總裁 Phil Schiller 表示：「新的入耳式 AirPods Pro 帶有自適應均衡器，音質不凡，加入可舒適地貼耳的靈活耳塞，並具創新的主動式降噪和通透模式。我們認為客戶會喜歡 AirPods 系列的新成員。」

蘋果新一代真無線藍牙耳機 AirPods Pro 以主動降噪功能為主打賣點，透過兩個麥克風和高階軟體結合，消除耳外背景噪聲與耳內剩餘噪音，每秒持續調整音訊 200 次，提供果迷優異的降噪體驗。

AirPods Pro 透過輕巧入耳式設計、回歸矽膠耳塞，提供果迷舒適性和佩戴感，並升級沉浸式音色體驗。

AirPods Pro 採用自家研發的 H1 晶片 (圖片：翻攝蘋果官網)

AirPods Pro 採用自家研發的 H1 晶片，10 個音頻核心，並以 Adaptive EQ 提供卓越的音質。

AirPods Pro 亦提供防汗耐水功能，讓果迷可以配戴過程能更適應多變的周遭環境。

AirPods Pro 能回應 Hey Siri 等免提請求，電池續航時間與 AirPods 一樣長達五個小時，一次充電可提供長達四個半小時的聆聽時間，通話時間長達三小時半。

AirPods Pro 電池續航時間與 AirPods 一樣長達五個小時 (圖片：翻攝蘋果官網)

蘋果 AirPods Pro 現可在美國和其他 25 個以上國家和地區於 apple.com 和 Apple Store 預購，10 月 30 日開售發貨。