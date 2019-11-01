攜手宏碁智通 台南市智慧路邊停車計費路段將再擴大

台南市政府將於 11 月 4 日啟用「智慧路邊停車計費系統」第二階段路段，從東區擴大建置至安平區，實際營運智慧總停車格格數將成長至近千格；宏碁 (2353-TW) 旗下宏碁智通董事長萬以寧表示，半年多來的實際營運，已為台南市省下數十萬張停車單紙張，環保節能看得見。

宏碁智通指出，智慧停車計時器採車輛偵測、車牌辨識、並自動開單計算停車費，民眾不會在車窗上收到紙本停車單，民眾於智慧停車格內停車結束取車時，可持悠遊卡或一卡通於停車計時器上感應繳費，或下載 App 自動扣款，比起過去需持單至超商繳費更為省時便利。

萬以寧表示，半年多的實際營運，已為台南市省下數十萬張停車單紙張，環保節能看得見。研發團隊針對車牌辨識方面，採用 AI 車辨，對於路邊停車行為的車牌辨識精準度更高。

台南市交通局長王銘德表示，智慧路邊停車計費系統以停車位資源為基礎，透過結合物聯網、無線通信、人工智慧車牌辨識等技術，讓城市停車位資源聯網化、資訊化、系統化，所蒐集到的停車行為及停車熱區的大數據分析，也讓政府能有效精準預知停車位並引導車流交通。

王銘德說明，像是車輛集中在成大醫院周邊，導致車輛排隊等候路邊停車位而造成小東路交通壅塞，但僅僅 5-8 分鐘路程之遙的小東路、長榮路段，空餘停車格卻很多，因此，交通局規劃以智慧停車收集到的完整停車樣態，透過路段空餘位顯示、停車導引及差別費率，鼓勵民眾將車輛移動到其他路段，可減少繞行街道造成的交通壅塞。

根據調查，約 9 成的民眾肯定市府實施智慧停車格的政策，而實際使用過的民眾則表示，繳費方式便利及節省繳費時間最有感。

宏碁智通也與明泰科技 (3380-TW) 合作，同步精進偵測模組，可準確抓到車輛移動的軌跡及距離，有助於拍照角度更精準，高規格與營運實績也讓智慧路邊停車計費系統獲得 2020 台灣精品獎肯定。