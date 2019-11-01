日本消費稅調升滿月 各項因應措施成效佳

日本消費稅在上月調升至 10% 後，已於週五 (1 日) 屆滿一個月，日本財務大臣麻生太郎在 1 日上午內閣會議後的記者會上，針對伴隨消費稅調升而導入的「輕減稅率」給店家們所帶來的實際影響表示，「雖然在目前沒有接獲到有提及明顯混亂情況的報告，今後仍有必要繼續順利的實施下去。」

所謂的「輕減稅率」，包含在商家購買餐飲外帶，就可享有 8% 的優惠稅率。還有訂閱每週發行 2 次以上的報紙，也同樣只需支付 8% 消費稅。

另外在面對所得申報恐將變得繁雜等提問時，麻生太郎表示有些業者利用系統來進行，也有小型商家使用人工來處理，在遭遇問題時，都可經由免費的稅務諮詢服務來進行各項支援。

日本財務大臣麻生太郎 (資料照片) (圖片：AFP)

還有伴隨著消費稅調漲，日本消費者若使用無現金支付，就可獲得點數還原的制度也在 1 日正好屆滿一個月。日本經濟產業大臣梶山弘志，也在內閣會議後的記者會上提到，在合乎資格的 200 萬個中小型店家當中，已有 60 萬店家完成登記，梶山弘志說道：「在約有 30 萬個店家正等待登記手續的情況下，點數也順利的支付當中。」

另外有消息指出，日本政府為了點數還原所準備的 1786 億日圓預算，其實並不足以應付點數支付。梶山弘志對此問題表示，點數的產生應該有增有減，將會好好的進行彈性因應。若有需要，將會採取必要的財政措施。

經濟再生大臣西村康稔則表示，因這回消費稅調升所造成的消費減少，影響較上回 5 年前稅率調升時要來的小。未來也將繼續仔細觀察後續的消費動向。