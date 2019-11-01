日媒：蘋果、緯創將直接對JDI出手金援

根據日本《共同社》週五 (1 日) 報導，日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP)，傳出將接受美國蘋果 (AAPL-US) 與台灣緯創 (3231-TW) 的金援，被點名的兩家公司，未來將以直接出資的方式進行，而不再經由數度陷入混亂狀況的中資管道。一般認為，蘋果與緯創的舉動，是為了在 JDI 的經營重建上表現出明確的態度。

(圖片：Investing.com)

日本 JDI 是蘋果 iPhone 等的面板供應商，而緯創也是蘋果 iPhone 等的代工廠商，三家公司有著密切關係。

而經營重建中的 JDI，過去曾在 2019 年 4 月 12 日時表示，台灣觸控面板大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)、富邦蔡家之私人投資公司「Cosgrove Global Limited」和「Topnotch Corporate Limited」，以及中國嘉實基金管理有限公司 (Harvest Fund) 所共同組成的台中聯盟「Suwa Investment Holdings, LLC」，將向該公司挹注 800 億日圓的資金。

後來 Suwa 聯盟成員的宸鴻與富邦蔡家陸續在 6 月退出，還有之後香港對沖基金 Oasis 加入。然而，中資的嘉實基金也在 9 月傳出將要放棄收手，只剩下香港 Oasis 仍將繼續出資。

而《路透社》也在 10 月 23 日時報導，蘋果公司為了進一步協助 JDI，將縮短貨款的付款週期。在 9 月臨危受命，接下 JDI 公司執行長一職的菊岡稔也在當時向媒體表示「先前所擔憂的現金短缺危機已經解除」，但他並未直接指出是由蘋果所提供的協助。