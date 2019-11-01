〈財報〉夏普獲利持續回穩 ICT部門上半年營收狂增79%

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP) 在週五 (1 日) 日股盤後公布了最新一季財報，雖然美中貿易戰的長期化發展等因素、嚴苛的經營環境持續不斷，但是夏普在 2019 年會計年度 Q2 (7-9 月) 財報上，仍確保穩定收益，公司近期營運也在去年 Q4 觸底後，就逐漸的出現復甦。

週五 (1 日) 東京股市收盤時，夏普股價較上一交易日上漲 2.22%，以每股 1287 日圓作收。

(圖片：Investing.com)

Q2 財報關鍵數據：

淨收入報 6056 億日圓，年增 1.8%。

營業利益報 223 億日圓，年增 0.6%。

歸屬母公司業主純益報 148 億日圓，年減 31.6%。

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上半年營收按終端產品別拆分：

智慧生活 (Smart Life) 營收報年減 5.6% 至 4140 億日圓。

8K 生態系統營收報年減 8.6% 至 5744 億日圓。

ICT 部門營收報年增 79.4% 至 1803 億日圓。

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年度財測：(2020 年 3 月期)

毛利預估為 2.65 兆日圓，年增 10.4%。

營業利益預估為 1000 億日圓，年增 18.8%。

合併純益預估為 800 億日圓，年增 7.8%。

週五 (1 日) 夏普釋出之財測，包括毛利、營業利益、純益等，皆維持在先前的財測預測值。

另外在同日公布的 2019 年會計年度 (4 ~ 9 月) 半年報財報亦顯示，夏普當期毛利減少 0.7% 至 1.12 兆日圓，相機模組等裝置在銷售情況上出現疲軟，銷售成績良好的冰箱、空調等白色家電也無法填補空缺。

半年報當期純益報年減 33.1% 至 274 億日圓，在日本、中國，以及歐洲市場的電視銷售積弱不振，壓縮到夏普的公司獲利。

夏普公司副社長野村勝明表示，夏普業績在去年 Q4 觸底後，就逐漸的開始回復，而在電視銷售持續低迷的日本市場方面，野村勝明則認為，要在 8K 新產品與簡易 4K 之類具有成本競爭力的產品方面有所成長。

有關日本 10 月消費稅調升至 10%，在這段時間前後，於電視等白色家電銷售所出現的影響，野村副社長表示 10 月與前年同期比，約落在 75-80% 的水準間，在影響上，較上回 2014 年消費稅調升至 8% 時要來的小。