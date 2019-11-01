蘋果太便宜！Cramer：本益比太低了 不要只看iPhone表現

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週四 (31 日) 表示，即使蘋果 (AAPL-US) 今年漲幅接近 60%，幾乎是整個美股漲勢的 3 倍，他仍認為當前蘋果股價仍是被低估了。

蘋果今年迄今股價走勢

Jim Cramer 表示，「蘋果的本益比目前真的太低了，有鑑於這家公司的一貫性，還有中國似乎不是即將發生的一切中最重要的事。」Jim Cramer 指的是，美中貿易戰本身帶來的任何不利影響都不該縮限蘋果股價。

基於預估 12 個月的獲利，蘋果本益比僅 19 倍，相比而言，S&P 500 本益比超過 22 倍，S&P 500 週三刷新高紀錄，今年漲幅 20%。

Jim Cramer 說道：「中國的表現不是像你希望的那樣棒，但那真的重要嗎？現在已經不是在談手機了，手機現在只是整道課題的一部分。」他意指蘋果服務部門和 Apple Watch、AirPods 等可穿戴式設備的成長，正在大幅地幫助蘋果增加營收來源。

Jim Cramer 表示：「如果被手機銷售量的數字多寡侷限我們的想法，那你可能會錯過這 (本益比) 可能會 22 倍、23 倍的東西。」

創投公司 Loup Ventures 聯合創辦人、多年的華爾街科技分析師 Munster 也曾於週三 (30 日) 提出類似觀點，Munster 認為，蘋果在服務和可穿戴式部門的成長應該會吸引投資者，本益比應該會拉高到 25 倍，亦即每股約達 350 美元。

繼週三公布亮眼財報後，蘋果週四再上漲 2.26%，收 248.76 美元。