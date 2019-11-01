日本9月完全失業率小幅走高 升抵2.4%

日本總務省週五 (1 日) 發布 9 月完全失業率 (經過季節性調整) 達 2.4%，較上 (8) 月惡化了 0.2 個百分點，高於此前市場預期的 2.3%。

日本的完全失業率自 2018 年 1 月起，就一直處於 2.5% 以下水準，這回出現這樣的結果，日本總務省官員表示：「失業率雖然出現上升，但以水準來看，游移在約 26 年來的低水準區間，雇用情形有確實的改善當中。」

經過季節性調整後的日本 9 月就業人數為 6730 萬人，較上 (8) 月減少 5 萬人。完全失業人數為 167 萬人，較上月增加 13 萬人，也是近 6 個月以來的首度增加。

(圖片：翻攝自日本總務省官網)

與先前的 8 月相比，本次報告中非自願性離職人數維持相同，而自願性離職增加 1 萬人，新增的求職人數增加 9 萬人，日本總務省對此解讀，「是因為，想要展開工作的人數增加。」

在原本數據中，就業人數為 6768 萬人，較去年同期增加 53 萬人。連續 81 個月出現增長，也是自 1953 年後出現可比較的數據以來，人數最多的一次。15 ~ 64 歲的就業率達 77.9%，平過去最高紀錄。

由日本厚生勞動省所公布的 9 月有效求人倍率 (經過季節性調整) 為 1.57 倍，遜於上 (8) 月表現。而路透社事前的調查結果，則為 1.59 倍。