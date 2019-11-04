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台股盤中－蘋概三王帶頭衝 量增大漲130點 衝上11500點再寫29年新高

台股盤中-蘋概三王衝 台股量增漲130點 再創11500點新高。(鉅亨網資料照)
台股盤中-蘋概三王衝 台股量增漲130點 再創11500點新高。(鉅亨網資料照)

上週五美國股市同步收高，且美國商務部透露，美中將在本 (11) 月達成第一階段貿易協議，推升台幣早盤升破 30.4 元，帶動資金行情延續，台股今日開高走高，蘋概三王強勢表態，台積電續創 304 元新天價，助攻台股衝破 11500 大關，最高來到 11534 點，大漲 130 點，再創 29 年新高，預估今日成交量 1600 億元。

今日外資簇擁資金行情熱絡，台幣開盤不到半小時即衝破 30.4 元關卡，最高來到 30.386 元，升值達 9.4 分，創逾 15 個月的新高價。

蘋概三王今日開高走高，台積電上周六表示，明年將是大大成長的一年，激勵股價再寫 305 元新高，漲幅逾 2%，鴻海在外資連 15 買下，表現同樣強勁，漲幅近 4%，股價創下半年來新高，大立光也有逾 2% 的漲幅，持續往 4600 元大關靠攏。

隨著蘋果股價、市值不斷創下新高，蘋概股同樣看增，可成本季營運再續強，可望來到全年營收最高峰，股價強漲近 7%，寫下近 11 個月新高，同為蘋概股的華通、良維、玉晶光也有 2% 以上的漲幅。

此外，由於美中將達成第一階段協議，市場也解讀，美國將解除對華為的出口禁令，激勵華為概念股在盤上表現，聯詠大漲近半根漲停板，股價來到半年新高，全新漲幅近 3%，

建材營建股今日再續強，國產開盤不久即強攻漲停，再創近 8 年新高價，基泰、工信漲幅皆逾 3%，其餘個股如鄉林、日勝生、皇普也有 2% 以上的漲幅。

整體而言，外資近期在現貨市場持續買超，期貨多單的未平倉口數同樣維持高檔，加上國際局勢可望緩和，皆對台股有正向助益，惟指數來到歷史高點，需提防獲利了結，此外，第 3 季財報及 10 月營收皆在近期公布，可留意表現亮眼個股。

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