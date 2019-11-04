〈光寶科法說〉Q3毛利率創35季新高 每股賺1.34元 近3年新高

光寶科 (2301-TW) 今 (31) 日公布第 3 季財報，由於智慧家庭、消費性電子遊戲機電源產品出貨拉升，獲利佳產品出貨比重高，帶動毛利率創 2010 年第 4 季以來新高，營益率為 11 季高點，單季稅後純益 31.09 億元，季增 3 成，年增 18%，每股純益 1.34 元，創近 3 年單季新高；前 3 季稅後純益 69.68 億元，年增 28%，每股純益 3 元。

光寶科第 3 季合併營收 481.58 億元，季增 8%，年減 10%，毛利率 16.2%，季增 0.5 個百分點，年增 0.4 個百分點，營益率 6.7%，季增 1.4 個百分點，年增 0.5 個百分點；稅後純益 31.09 億元，季增 30％，年增 18%，每股純益 1.34 元。

光寶科前 3 季累計營收 1337.99 億元，年減 15%，毛利率 15.1%，年增 2.1 個百分點，營益率 5.1%，年增 1.5 個百分點；稅後純益 69.68 億元，年增 28%，每股純益 3 元。

光寶科指出，第 3 季受惠資訊與光電產品應用於 AI 智慧居家裝置、消費性電子產品與遊戲機等市場成長，加上供應鏈管理、產品組合優化與營運效率提升，帶動雙率走揚，獲利結構轉佳。

從各事業營收占比來看，光寶科第 3 季光電部門營收占 15%；資訊產品部門達 67%，為第 3 季成長動能最強勁的部門，受惠 AI 智慧居家設備、消費性電子遊戲機等電源產品出貨持續推升，營收季增近 1 成；儲存部門營收占 13%，在光碟機相關應用成長帶動下，營收也季增近 1 成。