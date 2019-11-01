新揚科Q3旺季遇匯損亂流 純益創13季新低 前3季EPS1.06元

FCCL 廠新揚科 (3144-TW) 受惠客戶端需求明確、拉貨增加挹注，第 3 季營收 8.36 億元，毛利率也提升到 16%，但業外提列高達 3500 萬元匯損影響，稅後純益 2990 萬元，創 13 季以來新低，累計前 3 季稅後純益 1.07 億元，每股純益 1.06 元。

由於軟板上游拉貨季節在第 3 季達巔峰，法人估，新揚科 2019 年的第 4 季營收，將較第 3 季下滑約 10%，全年營收估計將較去年的 26.17 億元成長 10%，低於原先市場預期的 30 億元以上。

新揚科 2019 年前 3 季營收 21.45 億元，營業淨利 1.62 億元，稅前盈餘 1.3 億元，稅後純益為 1.07 億元，每股純益為 1.06 元。

新揚科第 3 季營收 8.36 億元，毛利率為 16%，稅後純益為 2990 萬元，每股純益為 0.29 元，第 3 季獲利不如預期，除業外提列高達 3500 萬元匯損，部分新設產線產能利用率有待提升，也造成獲利表現不佳。

新揚科除在去年第 4 季完成新增 10 萬米平方產能，推升雙面板月產能 40 萬到 45 萬米平方，單面產品產能約 10 萬米平方到 15 萬米平方，公司也規劃，明年下半年在台灣還要新增 1-2 條生產線，因應市場需求。