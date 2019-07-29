台虹、新揚科動作積極 將打破杜邦獨霸MPI局面

台 FCCL(軟性銅箔基板) 廠積極爭取軟板廠採用 MPI 基板材，新揚科 (3144-TW)、台虹 (8039-TW) 今年以來都有新客戶加入並正式出貨，今年可望打破美商杜邦在此基材市場獨大的局面，其中新揚科今年 MPI 出貨金額，可望突破 3 億元水準。

新揚科第 2 季營收表現亮眼，達 7.59 億元，較第 1 季大增 38.01%，平均單月營收維持在 2.5 億元以上，估第 3 季營收將持續攀升，可望改寫歷史新高，同時，新揚科並規劃進一步擴廠。

新揚科 2019 年第 2 季營收 7.59 億元，季增 38.01%，年增 13.87%，為歷年同期新高；累計 1-6 月營收 13.08 億元，年增率 8.28%。法人估計，新揚科全年營收可望挑戰 30 億元大關。

新揚科去年第 4 季完成新增 10 萬米平方產能，雙面板月產能達 40 萬到 45 萬米平方，單面產品產能約 10 萬米平方到 15 萬米平方，公司計畫，明年在台灣還將新增 1-2 條產線，因應市場需求。

新揚科主要產品為無膠式軟性銅箔基板及背膠膜、純膠產品，針對高頻高速傳輸需求，也開發 MPI 材料，並出貨客戶，法人估，今年 MPI 材料營收比重可望上看 10%，同時，新揚科 MPI 產品在中國手機、美系品牌等非手機產品應用上，也已獲認證並開始出貨。

新揚科第 1 季每股純益為 0.33 元，第 2 季營收季增 38.01% 狀況下，有助獲利成長，公司對在台灣的擴廠案，正加緊規劃中。