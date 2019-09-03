新揚科Q3訂單靚 營收將逐月創高向上

FCCL 廠新揚科 (3144-TW) 受惠客戶端需求明確、增加拉貨挹注，第 2 季營收表現亮眼，達 7.59 億元，較第 1 季大增 38.01%，7 月營收 2.81 億元改寫歷史新高後，法人估第 3 季單月營收將逐月成長， 9 月成長幅度看俏，單季營收季增、年增，都將呈現雙位數成長。

新揚科生產 FCCL(軟性銅箔基板)，第 2 季平均單月營收維持在 2.5 億元以上；第 3 季營收持續攀升，在中國手機品牌客戶訂單加入下，單季營收可望改寫歷史新高。

新揚科前 7 月營收 15.9 億元，年增 9.08%，法人估，全年營收可望挑戰 30 億元大關。

新揚科除在去年第 4 季完成新增 10 萬米平方產能，推升雙面板月產能 40 萬到 45 萬米平方，單面產品產能約 10 萬米平方到 15 萬米平方，公司也規劃，明年在台灣還要新增 1-2 條生產線，因應市場需求。

新揚科主要產品為無膠式軟性銅箔基板以及背膠膜、純膠產品，針對高頻高速傳輸需求，也開發 MPI 材料，同時開始出貨客戶，法人預估，今年 MPI 材料營收比重可望上看 10%，同時，新揚科 MPI 產品在中國手機、美系品牌非手機類產品應用，也已獲認證並開始出貨。

新揚科今年隨著營收擴張，有助獲利同步成長，台灣擴廠案也正加緊規劃中。