南韓擺脫9月通膨負值領域 10月CPI為0%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年11月1號11點30分

南韓擺脫了上個月通膨為負值的少見現象，不過改善的情況並不多。南韓統計局週五 (1 日) 公布，由於農產品價格下跌抵消了公用事業價格上漲，10 月的通膨與去年同期沒有變化。

南韓統計局在聲明中指出，由於經濟放緩，消費者需求依然疲軟，因此 10 月份的 CPI 為 105.46，年增 0%。

(圖表取自韓聯社)

南韓的通膨率一直非常疲軟，由於企業與消費者均收緊支出，通膨率遠低於央行的 2% 目標值。9 月甚至為 - 0.4%，是自 1965 年開始彙編數據以來，首次見到負值。

南韓 10 月份物價中，農畜產品價格年減 3.8%，拉低整體物價 0.31 個百分點。工業產品價格年減 0.3%；水電煤價格上升 1.5%；公共服務價格下跌 1%；生鮮食品指數下跌 7.8%，創下 2008 年 10 月以來的最低紀錄。

不包含農產品和石油產品的 10 月份核心通膨率，則較去年同期上升 0.8%。

物價統計處處長 Lee Doo-won 在簡報表示，農產品價格下跌對通貨膨脹造成壓力，但由於近期的颱風和秋季大雨，影響了農產品的生產，因此下降的速度正在放緩。