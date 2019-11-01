晶片設備大廠財報優 華爾街高喊：半導體市場有望復甦

今年以來全球貿易局勢動盪不堪，牽連半導體產業委靡不振，不過美股在近兩週內，有多家半導體供應廠財報傳喜訊，顯示出半導體市場有好轉跡象。

根據 FactSet 數據顯示，半導體設備大廠科磊 (KLAC-US) 週三 (30 日) 公布 2020 年會計年度 Q1 財報，營收與獲利皆優於市場預期，調整後每股純益 (EPS) 報 2.48 美元，輕鬆超過分析師預期的每股 2.20 美元，營收 14.1 億美元，營收 13.5 億美元。

自今年以來，科磊股價漲幅高達 89%，創下同期美股標普 500 中漲幅排名第二高的公司，僅次於半導體設備廠科林研發 Lam Research (LRCX-US) 的 99%。

除了科磊之外，上週，科林研發也公布 Q1 財報營收、獲利雙雙優於分析師預期，估計科林 Q2 營收將落在 23.5 億美元至 26.5 億美元之間。

Cowen 分析師 Krish Sankar 表示，科磊本季受惠於晶圓代工與邏輯運算的強勁業績，加速 7 奈米與 5 奈米製程之發展，有助於恢復科磊在半導體市場表現。

Krish Sankar 說：「7 奈米、5 奈米製程和記憶體發展已優於預期，顯示了半導體產業核心業務的穩健性，我們看好科磊 2020 會計年度的營運前景。」

Evercore ISI 分析師 CJ J. Muse 也對科磊的評級為「優於大盤」，並將股價目標訂為 180 美元。

此外，因英特爾、台積電兩晶片大廠在今年 2019 年資本支出也超乎預期，其中英特爾上週更以驚人得數據中心銷售增長，打破分析師預期，顯示出半導體市場似乎比今年初的景氣要好，華爾街亦預期晶圓代工製造廠業績有望持續復甦。