台股盤中－鴻海強勢領軍上攻 蘋概股零星表現 小漲守住5日線

受美中協議不確定影響，美股昨 (31) 日收跌，亞股今 (1) 日漲跌互見，台股 11 月首個交易日以 11373 點開出、小漲 14 點，但台積電、大立光修正整理，權值股轉由鴻海領軍撐盤，盤中漲逾 3 %，支撐指數賣壓，盤中小漲守住 5 日線，預估量約逾 1300 億元。

觀察電子三雄，鴻海表現最強勢，股價開高走高，一度來到 83.2 元，漲幅逾 3%，創下近半年新高；不過台積電、大立光走勢平平，台積電股價紅翻黑，大立光則是直接開跌。

儘管權值三王走勢多空不一，不過部分蘋概股仍延續昨日漲勢，電池模組廠興能高、軟板廠台郡等，股價仍漲逾 4%，散熱廠超眾漲逾 3%，另外兆利、正達、燿華、玉晶光、訊芯 - KY、可成等表現不俗。

任天堂 (Nintendo) 受惠 Switch 遊戲機銷售暢旺，財報表現亮眼，激勵台供應鏈股價同步大漲，記憶體廠旺宏股價開高走高，最高來到至 32.4 元、漲幅 4%，原相也漲 2%。

其他權值股方面，亞德客 - KY 漲幅約 4%，聯電漲幅逾 3%，聯詠、億豐漲幅約 2%，上銀、群聯、寶成、和碩、華碩同樣在盤上；至於手機晶片聯發科法說後行情略微熄火、盤中下跌 0.7%，致茂跌幅逾 6%，華新科、新普等均在盤下。

法人指出，台股昨日創高後，今日受賣壓調節影響，指數拉回震盪，不過隨著全球主要央行貨幣政策釋出寬鬆消息，美股財報表現不俗，外資持續買超台股的態勢下，仍呈現偏多格局。