外資狂敲台積電！康和證券：台股有望迎來10年來表現最佳的一年

《彭博社》週五 (1 日) 報導，康和綜合證券看好台灣加權指數 (Taiex) 有望迎來 10 年來表現最好的一年。

美中貿易緊張關係緩和的推動下，發行量加權股價指數 (Taiex) 10 月份上漲 4.9%，創 2012 年以來的最大單月漲幅。新台幣匯率已升至 2018 年年中來最高。

迄今為止，外資已向台灣股市投入 66 億美元，亞洲市場中僅次於印度。台股上漲的關鍵是，外資購買價值約 31 億美元台積電 (2330-TW) 股票，佔股市總流入資金近一半。這些買盤推助台灣加權指數今年迄今漲幅擴大 17% 至 11,358.71 點。

康和綜合證券副總裁助理 Allan Lin 預測，加權指數將在 2019 年最低收於 11800 點。

Allan Lin 認為：「如果美中貿易談判保持積極，外資將繼續加碼投資包括台股在內的新興市場。」「隨著外國公司的直接投資和稅收優惠帶來的資金回流，流入台灣的資金也將增加，這將繼續支撐新台幣走強。」

台灣經濟可能會給投資者另一個樂觀的理由。由於國內產能提升，投資優於預期，台灣今年第 3 季 GDP 成長率達 2.91%，創近五季新高，高於市場預估均值 2.45%。

台灣市場的進一步增長取決於美中貿易談判結果。

上季度最準確的新台幣預測員，荷蘭合作銀行 (Rabobank) 駐香港的亞洲金融市場研究主管 Michael Every 表示：「由於對中美關係的擔憂，他普遍看跌新台幣前景。」

Michael Every 表示：「隨著市場上看到的樂觀情緒，若基本面負面消息傳來 (可能在年底之前出現)，我們預測投資者可能會反應過度。」

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