眾人一片看好聲中 這位分析師提出蘋果有這項隱憂

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 週四 (31 日) 股價大漲逾 2%，分析師大多對新一季財報抱持樂觀。不過仍有一名主要分析師看壞，這位巴克萊 (Barclays) 分析師擔心，蘋果正在失去其歷來強大的 iPhone 定價權。

巴克萊 IT 硬體分析師 Tim Long 週四 (31 日) 發布報告，認為蘋果 iPhone 的營收與預期相符，但是平均銷售價格 (ASP) 較弱，是一大隱憂。

Long 認為，為了擴大服務業務的用戶，蘋果一直在以較低的價格銷售 iPhone，但這可能讓太多的消費者傾向於便宜的機種。

蘋果股價 (圖表取自 Google)

在蘋果發布的財報中，iPhone 的營收為 333.6 億美元，略高於 324.2 億美元的預期，但 Long 認為，蘋果 iPhone 的平均售價第 4 季將年減 10%，巴克萊估計，2019 年的平均售價將下降 12%，2020 年的平均售價將下降 6.5%。

今年 iPhone 11 系列較以往訂價為低，Long 最初看好 Apple 的較低定價策略，他認為，在幾個充滿挑戰的季度之後，較低的價格對蘋果有所幫助，但愈來愈多的消費者購買更便宜的手機，將繼續拉低 iPhone 的平均價格。

巴克萊給予蘋果「同於大盤」的評級，將目標價由 224 美元小幅調升至 236 美元，這低於週四收盤價 248.76 美元。

一些分析師對明年將發布的新 5G iPhone 的前景看好，但 Long 認為，蘋果將無法在不損害需求的情況下，訂定足夠高的價格，較低的定價趨勢可能會給 5G 帶來挑戰，Long 預估 5G 的平均售價將至少提高 150 美元。