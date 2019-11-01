貴金屬盤後—就怕川普太善變！黃金突破1500美元 登上5週高點

週四 (31 日) 交易，黃金期貨攀升至關鍵的 1500 美元上方，收在 5 週最高點，係因美股和美元走跌，找到避險支撐力。

外媒報導，中國官員質疑與美國達成長期、全面貿易協議的前景，引起美股下跌和黃金的避險需求。

Zaner Metals 分析師指出，「有關中國可能無法與美國達成長期貿易協議的消息、中國工廠活動連續第六次負值，以及德國零售銷售和日本工業訂單帶來的經濟不確定性，這些合併起來激起了黃金的避險支撐力。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 18.10 美元或 1.2%，收每盎司 1514.80 美元。

此為最活絡契約自 9 月 26 日以來最高收盤價，也是自 10 月 2 日以來最大單日漲幅與上漲金額。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 20 美分或 1.1%，收每盎司 18.067 美元。

白銀期貨最活絡契約自 9 月 25 日以降，收盤價一直沒有突破 18 美元。

彭博報導，儘管中美在第一階段協議取得進展，但中國官員對能否與美國達成全面、長期貿易協議表示懷疑，因為他們擔心川普總統的衝動，甚至擔心他會退出中美已示意未來幾週將簽訂的有限協議。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「由於市場預期中美貿易戰近期內不會結束，激勵黃金上漲。」

「中國只是說出了大家心裡所想的，這場貿易戰可能要拖到明年美國總統大選之後了，這樣巨大的宏觀風險會持續支撐黃金。」

但川普總統週四卻在推特上發文表示，「在智利的 APEC 會議因不相干的原因取消後，中國和美國正努力選一個新地點，以簽署第一階段協議，該協議約莫涵蓋全體協議的 60%。」

週三黃金收高，但在電子盤回落，係因 Fed 降息後暗示之後可能暫停降息。

Zaner Metals 分析報告指出，「雖然各國央行推行支撐成長、削減經濟恐懼的措施本應該抑制黃金和白銀市場，但這兩個市場似乎將 Fed 的舉措視為『全球經濟仍處於風險中』的跡象。」

Fed 決議和貿易消息過後，美元也走跌，ICE 美元指數週四下降 0.3%，讓黃金計價的貴金屬價格有了支撐力。

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