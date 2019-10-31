〈蘋果財報優〉展望報佳音 蘋果供應鏈營運可期 概念股漲跌互見

蘋果財報、展望均優市場預期，尤其執行長庫克表示，iPhone 11 系列新機銷售情況很好，樂觀看待接下來購物旺季需求，市場解讀台廠供應鏈第 4 季營運將同步看旺，不過今 (31) 日概念股漲跌不一，直接受惠的個股走勢較為強勁，其餘多數個股走勢相對疲軟。

其中，鏡頭廠大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)、晶圓代工龍頭台積電(2330-TW)、軟板廠台郡(6269-TW) 等，股價走勢強勁，正向反應財報與展望利多，但砷化鎵廠穩懋 (3105-TW) 、聲學元件廠康控 - KY(4943-TW) 等，儘管營運也可受惠，但受資金行情退燒影響，今日股價表現相對冷淡。

蘋果財報與展望正向，庫克尤其看好 iPhone 11 系列新機銷售動能，今年新機規格最大亮點就是升級鏡頭，外界點名持續看好光學鏡頭雙雄大立光及玉晶光營運後市，大立光第 4 季產能滿載、營運淡季不淡，動能可望一路好到 2021 年，股價率先衝高，重回 4500 元關卡；玉晶光則受惠高階鏡頭產品良率提升，加上蘋果拉貨動能強，第 4 季營運也將優於往年。

主晶片部分表現也有看頭，晶圓代工龍頭台積電負責生產主晶片，第 4 季受惠蘋果新機拉貨，營運估可季增 8.5-9.6%，今日股價開盤反映利多直接突破 300 元，盤中最高衝到 301.5 元，市值攻上 7.8 兆元，再改寫股價、市值新猷。

軟板廠台郡法說上也指出，第 4 季產品是出貨高峰，高峰期將落在 10、11 月，估單季營收將年增個位數，法人預期，第 4 季營收將上看 92 億元；台郡今日股價也跳空開高，漲幅逾 8%，再寫 1 年半來新高。

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 第 3 季也受惠蘋果系統級封裝 (SiP) 訂單，純益衝高，同時看好封測事業需求強勁，第 4 季營收估持平第 3 季，今日股價也收紅。

儘管蘋果相關概念股今日股價反應蘋果財報利多大漲，不過部分蘋概股第 4 季展望儘管正向，也是直接受惠的廠商，但股價反而不漲反跌，穩懋第 4 季受惠手機客戶需求，營收估季增 5-7%，將再創新高，今日股價開低走低，終場下跌 4.5%，收在 318 元。

聲學元件廠康控 - KY 也看好營運將倒吃甘蔗，第 4 季營收爆發性成長，股價也同樣走弱，收下跌。

隨著蘋果對第 4 季釋出正向展望，法人看好，蘋果將持續對供應鏈追加訂單，整體而言蘋果台廠供應鏈第 3 季繳出亮眼成績，第 4 季動能可望延續。