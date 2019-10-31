亞德客-KY Q3純益年減1成 每股賺2.32元 近11季低點

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 今 (31) 日公告第 3 季財報，由於客戶需求回溫較預期來得慢，拖累營運表現，第 3 季稅後純益 4.38 億元，季減 43.33%，年減 10.25%，每股純益 2.32 元，為近 11 季低點；前 3 季稅後純益 18.97 億元，年減 12.14%，每股純益 10.04 元。

亞德客第 3 季合併營收 40.23 億元，季減 9%，年增 5%，毛利率 45.85%，季減 1.58 個百分點，年減 0.64 個百分點，營益率 24.83%，季減 2.12 個百分點，年增 0.54 個百分點；稅後純益 4.38 億元，季減 43.33%，年減 10.25%，每股純益 2.32 元。

亞德客前 3 季累計營收 118.04 億元，年減 2%，毛利率 46.43%，年減 2.41 個百分點，營益率 25.04％，年減 2.87 個百分點；稅後純益 18.97 億元，年減 12.14%，每股純益 10.04 元。

受到美中貿易戰影響，導致部分客戶對需求出現觀望態度，亞德客第 3 季客戶需求回溫狀況，較預期來得慢，導致第 3 季營運表現不如第 2 季與去年同期。

不過，近來已可見客戶需求回溫，亞德客指出，雖然第 4 季為傳統淡季，但需求已從 9 月下旬起回溫，且 10 月以來，日出貨金額平均約在人民幣 1200-1300 萬元水準，維持 8、9 月出貨與需求動能。

從亞德客客戶端應用營收占比來看，今年上半年電子設備達 27%，通用設備 10%，包裝 9%，電池 8%，汽車 6%。亞德客表示，目前在各產業方面，以電子、電池產業客戶，動能相對強勁，惟仍需觀察需求回升，是受中國十一長假提前拉貨影響，或中國政府加速推動 5G 發展所驅動。