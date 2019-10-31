退休要準備多少錢才夠用？ 7成民眾估至少要1000萬

退休後到底要存多錢才夠用？根據投信調查，7 成受訪者認為退休金至少要 1000 萬元才夠，預估退休後每月生活費約 3 到 5 萬元不等，不過理想與現實總是有落差，超過 6 成的受訪者坦言目前退休金準備不到 300 萬元。

保德信投信針對退休理財進行調查，7 成受訪者認為，想退休至少要準 1000 萬元才夠，超過 9 成已開始關注或準備退休理財，尤其受到年金改革議題影響，八、九年級生也開始關注退休議題，甚至提前準備退休理財。

調查發現，民眾最擔心的退休壓力主要以「財務費用」和「醫療費用負擔」的不足，81% 受訪者希望退休後每個月都能擁有穩定現金流，近 4 成民眾預估每月退休費用約 3~5 萬。

至於退休後生活費從哪裡來？超過 7 成受訪者認為資金主要靠銀行存款或投資理財支應，僅 2 成認為靠政府或企業退休金，顯示國人已有「退休靠自己」的認知。

調查也發現，關於退休的理財工具，8 成受訪者選擇投資基金，其次則是保險與股票，保德信投信建議，不論選擇哪種投資工具，關鍵在於及早規畫，原因是越早準備才能將拉長投資年限，並透過複利效果有效累積足夠的退休金。

保德信投信建議，民眾最好從踏入職場起就多了解各種理財工具特質，搭配自身風險承受度，並且以適當金額投資適合商品，就有機會找到最適合自己的退休理財模式。