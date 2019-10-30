保德信投信退休理財大調查：退休，你是忘記了，還是害怕想起來？

退休，是第二人生危機還是轉機？套句最強國片的台詞：「你是忘記了，還是害怕想起來?」一起開始面對吧！

根據保德信投信退休理財調查 (* 註)，發現驚人結果 : 高達 7 成受訪者認為，退休金需準備至少 1000 萬新台幣才夠用。至於何時是最理想的退休年齡？逾 8 成受訪者表示，想在 66 歲前退休，最想擁有「持續性的月收入」和「足夠的醫療照護費用」。

然而，現實總是殘酷，高達 6 成受訪者，目前所準備的退休金竟不到 300 萬元新台幣，而大家最害怕的退休壓力也是「財務費用」和「醫療費用負擔」的不足。

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調查顯示退休前想存到 1000-2000 萬高達 5 成，想過日後享受寬裕的退休生活，越早開始行動且透過積極理財管道，就越容易達成心目中的理想退休金目標。

資料來源：保德信投信，退休理財調查，2019/10。

龐大的退休金缺口，即將成為全民退休族共同噩夢，本項調查在在凸顯台灣民眾對於退休的理想與現實存在著巨大鴻溝。想知道要準備多少錢才能快樂退休？馬上加入「保德信夢想計算機」，幫你找出資金缺口與最適工具，化危機為轉機，趕快打開屬於您的第二人生吧！

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(* 註) 資料來源: 保德信投信，2019/10；退休理財調查，834 份有效問卷，約六成受訪者年齡在 31~50 歲，男女比例約各半。

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