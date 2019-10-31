路透：中方可能取消對美額外關稅 以利500億美元農產品採購

《路透社》週四 (31 日) 引述中方貿易協會負責人報導，北京政府可能取消去年來對美國農產品徵收的額外關稅，以利實行 500 億美元的美國農產品採購計畫，而非直接購買美國指定數量。

美中雙方先前達成第一階段貿易協議，美國總統川普要求中國承諾每年購買 400 億至 500 億美元的美國農產品。不過，北京方面表示希望根據市場原則來決定購買額度，拒絕承諾確切採購數量與時程。

中國食品土畜進出口協會 (CFNA) 會長曹德榮表示，目前中國政府能做的就是取消對美農產品的額外關稅，才得以根據市場原則按意願進行採購。

曹德榮進一步提到，與其要求企業在一定期間內購買一定數量農產品，如此作法更容易為雙方創造出良好、便利的貿易環境。

他表示，北京方面已加大購買美國大豆，並向多家中國境內與國際大豆壓榨商分配進口美國 1000 萬公噸大豆的免關稅配額，為貿易協議釋出善意姿態。

華爾街分析師認為，若雙方不消除實質性的技術障礙，中國方面將無法實現目標購買量，尤其川普要求的農產品購買數量已較 2017 年的 240 億美元多出近一倍。

美中原先預計於下個月的智利亞太經合會 (APEC) 會面並簽署第一階段協議，不過由於當地正處於大規模示威抗議，暴力事件頻傳，智利政府宣布該國進入緊急狀態同時取消本屆的 APEC 峰會。

目前白宮方面尚未宣布與中國會面的可能時間與地點。