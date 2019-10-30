美中貿易談判：北京難承諾大量買農產品金額 恐成一大癥結點

根據消息，美國總統川普要求中國承諾大量購買美國農產品，儼然已成為中美貿易戰時至今日的癥結點。

川普於近期要求中國購買價值 500 億美元的美國農產品，此金額為貿易戰爆發前一年的年採購額的兩倍以上。北京則拒絕承諾提供一個特定數字和時間。中國希望根據市場狀況自行決定是否購買。

某家中國企業的官員表示：「中國不想購買多數人不需要的產品。」

該官員補充說，如果美國農產品集中進入中國，那麼國內市場將難以消化。中國的農產品將供過於求並嚴重打擊當地價格，進而破壞供需平衡。

此外，國內大規模的非洲豬瘟也間接影響了對黃豆、關鍵飼料及美國進口農產品的需求。

美國前貿易代表 Miriam Sapiro 說：「美國政府通常不會規範農產品出口的價格或時間，此為民營企業的責任範圍。」

前美國商務部助理部長、現風險管理機構 Kroll 的高管 Nicole Lamb-Hale 表示：「諷刺的是，中國竟退縮了，並將問題推託於市場機制。」

白宮發言人表示：「總統明確表示，他希望結構性變化能夠產生實際的、可驗證的及可執行的結果，使兩國的貿易更加公平，進而提升市場效率並促進繁榮。」

美國商務部發言人於 10 月 17 日告訴記者:「中國將根據國內需求和市場原則增加對美國農產品的購買，而美國將提供有利的條件。」

除此之外，某位美國政府官員也於周二表示，在 11 月中旬於智利舉行的亞太經濟合作會議上，雙方不太可能簽屬第一階段協議。

而最近幾週，在投資者看多中國的大量採購並促使美國黃豆價格暴漲後，中國已改自巴西購買了大量黃豆。