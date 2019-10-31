〈半導體協會年會〉確實有客戶收到美政府關心 劉德音：台積電短期內不會赴美設廠

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音今 (31) 日表示，台積電過去就曾評估美國設廠的可能，但沒有太積極進行，短期內也不會到美設廠，不過確實有客戶收到美國國防部的關心，仍在思考如何替客戶解決問題，兼顧維持其競爭力與國防安全。

先前傳出，台積電正與美國政府討論在美建立新廠的可能性，因美方欲確保將來維持美國軍事優勢所需的高科技電腦晶片供給，且台積電近期與美方的討論越來越緊迫。

劉德音今日出席 2019 台灣半導體產業協會 (TSIA) 年會受訪時表示，並沒有直接從美國國防部得到壓力，但確實有客戶在美國的公司收到美國防部的關心，盼客戶與國防有關的產品，都能在美國本土生產。

劉德音指出，由於國防與商業用途產品，許多部分是重疊的，且客戶國防生意占比非常小、僅千分之一，且若在美國生產，服務與成本上都是挑戰，客戶也擔憂將因此喪失競爭力，台積電也在思考，如何替客戶解決客戶問題，維持其競爭力，及兼顧國防安全的考量。

劉德音強調，從以前就一直有評估在美設廠，也與美國政府持續保持聯絡，但並沒有很積極的進行中，短期內也不會考慮在美設廠，也沒有相關的收購計畫。

劉德音表示，目前台積電也在美國與大學共同研究，如何打造可追蹤、或遭修改後能感測到的晶片，透過這種方法，較能控制有國安需求的產品，而非將東西搬到美國本土去做，「這不是個解決的方法」。