響應新北交安宣導 Uber Eats：11月初將完備外送員補償險加保

日前食物外送員頻傳交通事故引發勞權爭議，Uber Eats 今 (31) 日攜手合作汽車貨運業者庫柏瑪利，共同響應新北市交通局、台北區監理所，為合作外送夥伴舉辦的交通安全推廣講座。Uber Eats 強調，已與合作汽車貨運業者積極研擬適合外送夥伴的商業保險，預計 11 月初時，會完備所有營運城市的補償險加保。

Uber Eats、foodpanda 等 5 家美食外送平台業者，昨 (31) 日遭勞動部職安署認定與外送員為僱傭關係。Uber Eats 表示，已與合作汽車貨運業者積極研擬適合外送夥伴的商業保險，目前 13 個營運縣市中的合作外送夥伴，已經有其合作的汽車貨運業者提供的補償險，預計在 11 月初時，會完備所有補償險加保。

Uber Eats 承諾，將持續提升合作外送夥伴安全意識、增加合作外送夥伴安全保障，也將進一步與政府單位加強合作，運用道路安全執法機關提供的違規資訊，進行內部系統比對，和合作汽車貨運業一起追蹤危險駕駛行為，並與主管機關研究再次進行道安宣導，藉此減少交通意外事故機率，Uber Eats 也強調，將持續自主加強落實「美食外送平台業者自律公約」。

新北市交通局副局長林麗珠表示，未來將派道路安全宣導講師加強外送員行車安全與交通管理，針對超速、違規停車、鑽縫蛇行、闖紅燈及行駛中使用行動電話等違規行為取締並進行標註，並與汽車貨運業者、Uber Eats 取得初步共識，將研究如何針對高風險的外送員加強宣導，協助各方自主管理。

Uber Eats 合作汽車貨運業者庫柏瑪利也重申，提升道路安全意識很重要，在合作外送夥伴上線提供服務前，我們也會確認外送員備有相關保險保障、證照與資格，並提供相關交通安全宣導資訊。