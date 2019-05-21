Lumentum暫停出貨華為下修財測 穩懋恐迎逆風

蘋果最大 3D 感測供應商 Lumentum 美國時間 20 日宣布，將停止供貨給華為，成首家正式確認暫停供貨給華為的美企，Lumentum 並因此下修本季財測，調降營收預估值，降幅達 7-8%、毛利率下調 3 個百分點，每股純益估僅達 0.65-0.77 美元，市場解讀，此舉恐衝擊代工廠穩懋 (3105-TW) 營運動能，而全新 (2455-TW) 作為穩懋供應鏈成員之一，也恐同步受到打擊。

綜合外電報導，美國商務部要求華為及關係企業在出口、重新出口及在轉移所有美國產品時，都須取得執照，Lumentum 宣布，將配合商務部的做法，停止向華為供貨，暫時無法預估何時才能恢復供貨。

據悉，華為對 Lumentum 上季營收貢獻約 18%，去年營收貢獻則為 11%，受到停止供貨華為影響，Lumentum 同時也下修會計年度第 4 季財測，營收由 4.05-4.25 億美元，下修至 3.75-3.90 億美元，調降幅度 7-8%，毛利率也由 18-20% 修正至 15-17%，每股稀釋盈餘 0.65-0.77 美元，低於先前預估的 0.85-1.00 美元。

市場擔憂，Lumentum 停止供貨華為，短期營運將受影響，而穩懋是主要的代工廠，營運也將同步趨緩，穩懋今日盤中股價重挫逾 8%，最低來到 155 元，跌破所有均線，另外全新 (2455-TW) 則供貨穩懋，股價同步重挫 4.9%，此外宏捷科、IET-KY、環宇 - KY 等也同步走弱。