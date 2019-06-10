飛雅特克萊斯勒與Aurora合作 將共同開發自動駕駛技術

據報導，飛雅特克萊斯勒汽車聯盟 (Fiat Chrysler，FCA) 的北美分公司宣布與自駕車新創 Aurora 建立合作夥伴關係，將共同為商用汽車開發自動駕駛平台。

先前，FCA 和法國汽車製造商雷諾 (Renault) 就合併或合作一事進行協商，顯示出當前汽車業在監管加大、銷量下滑且成本持續增加的情況下，與其他公司合併便成了未來發展的必要之舉。對 FCA 而言，與雷諾的合作有助於籌集開發電動車與自駕車的資源。然而在日前，由於雷諾汽車大股東法國政府的介入，FCA 撤回了併購提案。如今，為開發自駕車相關技術，FCA 與駕車新創 Aurora 簽署了合作協議。

「作為 FCA 自動駕駛汽車戰略的一部分，我們將繼續與戰略合作夥伴進行合作，以滿足快速變化的產業客戶需求。」FCA 執行長 Mike Manley 表示。「Aurora 帶來了獨特的技術能力，結合先進和有目標性的技術，將增強我們的自動駕駛方案。」

Aurora 聯合創始人 Sterling Anderson 表示：「我們很高興與 FCA 建立合作夥伴關係，共同開發一種有意義的商業模式，以實現自動駕駛商用車的優勢。」

與此同時，FCA 在先前也與 Waymo 建立合作關係，以發展更多樣化的業務。在該項合作計畫當中，Waymo 計劃購買 60,000 多輛 FCA 的 Chrysler Pacifica Hybrid 迷你客貨車，並在底特律外的新工廠進行改裝。

汽車業中的合資企業似乎正成為一種常態。今年年初，本田投資 27.5 億美元於通用旗下無人車新創 Cruise Automation，兩方將針對自駕車進行深度合作，並計劃推出新車。本週，寶馬也聯手捷豹，合作進行電動車及電力電子技術的研發。而豐田和 Subaru 也將聯手打造電動款四驅 SUV。