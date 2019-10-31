提前備貨庫存高、CPU缺貨 研調估Q4全球筆電出貨將季減1.8%

美國將於 12 月對中國開徵消費性電子產品關稅，研調機構 DIGITIMES Research 今 (31) 日出具報告指出，第 4 季多數品牌庫存過高，加上英特爾處理器缺貨，預期整體出貨將達 4101.5 萬台，季減 1.8%、年增 2.8%。

DIGITIMES Research 表示，美國將於 12 月對中國製筆電課徵關稅，讓多數業者第 3 季備貨力道強勁，加上商務市場需求及華為並未完全停產，第 3 季全球筆電出貨優於預期，但預期第 4 季將受多數品牌庫存過高，及英特爾缺貨效應影響，整體出貨將達 4101.5 萬台，季減 1.8%、年增 2.8%。

展望第 4 季，DIGITIMES Research 指出，預期蘋果 (APPL-US)16 吋窄邊框 MacBook Pro 新品將放量，有助帶動代工廠廣達 (2382-TW) 出貨增溫，而微軟 (MSFT-US) 第 3 代 Surface Laptop 銷售動能也可望延續到第 4 季，代工廠和碩 (4938-TW) 也可望受惠。

品牌表現方面，DIGITIMES Research 表示，品牌龍頭惠普在商務市場表現強勁，但受組織改造、供應鏈遷移等因素影響，預期第 4 季成長放緩，排名第 2 的聯想則因中國市場將進入電商及節慶旺季，出貨可望微幅季增，第 3 名戴爾雖有商務市場需求支撐，但因平價消費機種策略不如對手，預期第 4 季表現將衰退。