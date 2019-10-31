10月房市旺季 信義房屋門市全台交易量年增16%

上市房仲業者信義房屋 (9940-TW) 統計，10 月門市前 29 天的成交資料，反應下半年房市逐漸步入傳統旺季，交易量分別年增 16%，且較 9 月也成長約 10%，即使外在的總統大選已經開跑，但自用需求仍穩健回流，今年房市買氣仍明顯優於去年同期。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，下半年房市旺季從 928 檔期開跑，今年上半年可看到自住客回籠，雖然第 4 季有選戰干擾，不過國人有多次選舉經驗，加上現在市場以自住為主流，擔心選舉影響房市，投資氣氛相對不興盛，因此 10 月可明顯感受到市場交易仍穩定。

信義房屋內部統計資料顯示，北台灣交易量較去年同期明顯量增，包括台北市 10 月交易量年增約 18%，北市 10 月自用型產品交易表現較佳，包括總價 1500-2000 萬元與 2000-2500 萬元的產品，交易量都比 9 月更為成長，新北市 10 月交易量年增 17%，且月增 14%，包括總價 1000-1500 萬元的產品，與總價 1500-2000 萬元換屋型產品，都是 10 月交易主流產品。

至於台中市買氣依舊穩定，交易量年增 4% 且月增 15%，南台灣的高雄市表現仍強勁，交易量年增超過兩成且月增 14%，區域房市一、二手買盤都穩定。

曾敬德表示，今年房市 10 月步入旺季，自住客維持上半年穩定回流的力道，預料選情影響干擾應是短暫且有限，到年底前的購屋旺季可望緩步加溫。

信義房屋截至 2019 年 9 月底止，全台營業分店數已達 447 家。