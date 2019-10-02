夏普推出新款蓄電池系統、可用於空調等大型家電

鴻海 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (6753-JP)，在週三 (2 日) 發表了住家用的蓄電池系統，這套系統可在停電時，供應電力給家中的電氣產品，其中還包含了消耗較多電能的空調設備，還有用於烹調的 IH 電磁爐等。業者預計在 2020 年 1 月開始販售，售價 260 萬日圓，目標月產 1000 台。

(圖片：Investing.com)

夏普的住家用蓄電池系統，是由蓄電池、電力調節器 (Power Conditioner)，還有反向器 (Inverter) 所構成。用戶在使用時無需使用專用插座，可透過家中現有的電源插座來直接使用。

由於日本近來天災不斷，也因此發生不少停電災情，當地民眾對於電源備援系統的關心程度也逐漸升高。為減少停電給日常生活所帶來的不安，相關產品的銷量也可望有所成長。

夏普的新系統，在最高輸出電壓與負載能力上，皆較從前產品作出了大幅提升。除了在停電時，仍可使用空調及 IH 電磁爐等高能耗家電，若加購第二組蓄電池來一起使用的話，更可供應電視、電冰箱，還有空調等家電的長時間使用。

在體積方面，較過去產品縮小了 5%，除了新的建築物之外，也便於現有住宅的安裝。而在用途方面，除了可當作停電時的電力備援系統，在日本太陽能光電的電力收購制度 (Feed-in Tariff，FIT) 結束後，也可作為電能儲存系統來使用。