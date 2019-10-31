陳泰銘提台灣藝術市場遭稅制扼殺 財部：非市場萎縮唯一因素

立法院財委會今 (31) 日就文物、藝術品拍賣所得課稅方法召開公聽會，國巨董事長陳泰銘說，台灣藝術市場被課稅長期扼殺，導致市場萎縮，財政部次長吳自心則回應，2016 年調降稅率後市場仍未明顯回溫，強調「打造台灣成為國際藝術品交易平台，稅制並非唯一問題」。

立法院今日召開公聽會，邀請財政部、中國科大財稅系講座教授曾巨威、文化界與國巨文教基金會董事長陳泰銘等人代表出席，藝文界與財稅學者針對藝術品交易所得課稅進行意見交鋒。

陳泰銘認為，台灣藝術市場因課稅問題遭扼殺長達 30 年，隨著市場萎縮，政府根本課不到稅，談公平性過於理想，應該是課的到稅才能談公平性。

獨立策展人藝評人胡永芬也說，台灣的藝術品交易金額在兩岸三地比重從 2001 年的 97% 逐年下滑，去年交易金額比例大幅萎縮降至 2%，認為政府為堅持租稅公平而使台灣喪失競爭力。

吳自心強調，2001 年稅負相對較重時，藝術品交易市場仍蓬勃發展，台灣交易金額在中港台市場比重達 97%，反觀 2016 年調降稅率後，可用拍賣收入按 6% 純益率計算課稅所得，市場至今仍未回溫，顯示藝術市場交易衰退，與稅制無太大關聯，應與其他因素有關，包括藝術品與人員進出管制，以及策展環境問題。

吳自心認為，台灣與香港稅制不同，且香港沒有國防支出，但台灣有個「強大的鄰居」，因此國防支出比重較高，須從財政上做整體考量，如果今天香港沒有法治自由，台灣自然有機會取代香港，成為國際藝術品交易中心。

曾巨威則批評，藝術品交易採分離課稅欠缺嚴謹的稅式支出，不符合法規定，而且如果藝術品採分離課稅，未來是否也有人主張薪資所得應該分離課稅，屆時將破壞綜合所得稅制。他並強調，產業發展應有完善的方案規劃，租稅配套僅僅是錦上添花。