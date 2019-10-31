看好明年可賺回逾1個股本 外資調高台光電、聯茂目標價

CCL 廠第 3 季進入旺季，前 3 季每股純益由台光電 (2383-TW) 6.59 元居冠，聯茂 (6213-TW) 5.94 元居次，外資看好兩者明年都將賺回逾 1 個股本，調高聯茂目標價至 188 元，評等為買進；台光電則獲調高至 135 元，評等為「加碼」。

美系外資今 (31) 日發布最新報告指出，台光電獲利亮眼，股價落後聯茂及台燿 (6274-TW)，但營運面具成長性，估今年每股純益 9.47 元，明年可達 10.68 元，調高台光電目標由 120 元上升至 135 元，評等為「加碼」。

台光電第 3 季稅後純益 9.59 億元，季增 43%，年增 47.3%，每股純益達 3 元；前 3 季稅後純益為 21.05 億元，年增 58.87%，每股純益為 6.59 元。

聯茂第 3 季營收 63.7 億元創新高，稅後純益 7.15 億元也同步衝高，累計今年前 3 季稅後純益 17.99 億元，超過 2018 年全年，年增 43.94%，每股純益達 5.94 元。

外資指出，聯茂產品組合為其毛利率變化關鍵，由於高頻 CCL 產能近乎滿載，推升動毛利率躍升到 21.3%，凸顯全球 5G 基地台加速拉貨，估高頻 CCL 上一季至少貢獻聯茂 1 成以上營收，2020 年 5G 手機廠競推新品，聯茂高頻 CCL 比重有機會突破 25%。

外資強調，聯茂明年第 1 季起中國產能將開出，高頻 CCL 出貨可望放大，估毛利率將提高到 22-23%，2020-2021 年每股純益將挑戰 11 元、13 元。