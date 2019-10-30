〈財報〉PCB大廠鵬鼎公布Q3財報 前三季凈利增加8.97%

於陸股掛牌的 PCB 大廠鵬鼎今 (31 日) 公布 2019 年第三季財報，儘管前三季合併營收和淨利皆較去年同期增長，但本季稀釋每股純益 (EPS) 卻較去年同期下滑逾 12%。

Q3 財報關鍵數據：

營收報 80 億人民幣，年增 2.71%；前三季合併營收 173.4 億人民幣，年增 0.4%

歸屬上市公司股東淨利報 10.92 億人民幣，年減 3.43%；前三季合併稅後淨利報 17.02 億人民幣，年增 8.97%

稀釋每股純益 (EPS) 報每股 0.47 人民幣，年減 12.96%

鵬鼎第三季財報數據 (圖：鵬鼎控股)

AirPods Pro 鵬鼎可望受惠？

中國天風證券近日發布研究報告指出，蘋果最新 AirPods Pro 耳機有望持續擴大市佔優勢，且在全球 TWS 耳機持續滲透下，預估 2021 年，TWS 耳機市場規模將達 270 億美元，作為蘋果 TWS 供應鏈廠商，看好鵬鼎未來業績展望，不過仍須預警良率提升緩慢、廠商進入導致價格競爭激烈等風險。

蘋果分析師郭明錤最新報告也指出，受惠於大量中國轉單，預估臻鼎子公司鵬鼎的 iPhone 11 系列下天線供貨比重將顯著提升，自原先的 30% 至 40% 提升至 70 至 80% 以上，並成為明年新款 iPhone 重要的 MPI 下天線供應商。