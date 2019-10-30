台商也遭殃 中國嚴審高新技術標準 今年逾百家業者到手的租稅優惠飛了

西進台商注意，中國對高新技術企業資格審查趨嚴，今年以來共有 139 家企業資格遭註銷，當中更不乏台資企業，而被取消高新技術資格的企業，不僅喪失租稅優惠，就連過去享有的租稅優惠也一併遭追回。

中國政府為鼓勵技術創新升級，對具備創造新技術生力軍的高新技術企業，推出相關優惠措施，以租稅優惠來說，只要是高新技術企業就能享有 15% 低稅率、虧損年限也從 5 年延長至 10 年，吸引不少企業積極爭取高新技術企業資格。

但也因為爭取者眾，難免出現良莠不齊的現象，根據統計，今年以來已有 139 家企業因不符規定而遭取消高新技術企業資格，當中不乏台商企業因此喪失租稅優惠資格。

KPMG 安侯建業稅務投資部會計師劉中惠表示，根據法令規定，要符合高新技術企業，每年的產品或服務收入需達總收入至少 6 成，相關技術則需持續達到創新能力指標的要求。

劉中惠進一步指出，即便當年度通過高新技術企業認證，如果技術沒有持續進步、銷售規模與研發投資不成比例，或是研發費用沒有依規定分類核算，也會被取消優惠資格。

此外，部分企業因無法提交年度發展情況報表、發生重大生產或環保事故等，也因此遭取消優惠資格。

劉中惠建議，已經取得高新技術企業資格應強化管理，包括建立對於高新收入占比、研發費用占比等指標是否符合法規標準、是否有按時報送《高新技術企業發展情況報表》等定期覆核及預警機制，避免喪失租稅優惠資格。