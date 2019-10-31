英國《金融時報》：中國即將放棄中國化工與中化集團的合併

【彭博】-- 據英國《金融時報》引述兩位未具名知情人士的消息報道，中國正計畫放棄國有巨頭中國化工集團與中化集團的合併。

根據報道，合併進程遇到了多方面的挑戰，包括兩個集團管理團隊的融合，以及美國會如何對待自身全球資產（包括瑞士農藥生產商先正達公司）所有權的變化。

報道稱，中化集團可能不會與中國化工全面合併，而是會嘗試接收中國化工幾項最有價值的資產，收購規模會比最初的計畫小很多。一位人士補充表示，合併進程尚未徹底放棄。

兩家公司媒體部門的人士不予置評。中國國有資產監督管理委員會沒有立即答復傳真問題。

這項合併已經進行了至少三年，勢將重塑全球化工行業格局，締造一家資產超過千億美元的石油化工公司。早在去年 12 月，在兩家公司高管的準備就緒後，交易據悉就已接近完成。自中化集團的董事長寧高寧 2018 年 7 月獲任命為中國化工的相同職務後，兩家公司就由同一人領導。寧高寧一直被視作兩家公司合併計畫背後的推動力量。

信用債交易員稱，報道發布後，中國化工的美元債息差全線走闊約 5 個基點。

兩家公司一直在推動旗下各部門上市，包括中國化工 2017 年以 430 億美元收購的先正達。據彭博 8 月份報道，中國化工的高管已經開始為先正達最早在 2020 年中上市展開內部籌備工作。與此同時，中化集團據悉正考慮讓其石油貿易和煉油業務上市。