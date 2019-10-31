〈財報〉廣告業績強勁 營收、獲利超乎市場預期 臉書盤後股價漲逾5%

鉅亨網編譯陳宜伶 2019年10月31號8點15分

週三 (30 日) 臉書 (FB-US) 於美股盤後公布 Q3 財報，營收超乎市場預期，營收及平均每人廣告營收大幅成長，刺激盤後股價聞聲大漲逾 5%。

本季財報顯示手機廣告收入已佔廣告總銷售額的 94%，高於去年同期的 92%。該公司表示，每位用戶的平均收入從一年前的 6.09 美元增長 19% 至 7.26 美元。

週三 (30 日) 臉書下跌 0.56% 以每股 188.25 美元作收，而在盤後公布財報後，臉書股價大漲 4.52% 至每股 196.75 美元。

臉書股價 (圖片: AFP)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

每股盈餘報 2.12 美元，高於市場預測的每股 1.91 美元。

營收報 176.5 億美元，年增率上漲 29%，高於市場預測的 173.7 億美元。

每日活躍用戶報 16.2 億，市場預測為 16.1 億。

月活躍用戶報 24.5 億，合乎市場預測為 24.5 億。

每位用戶的平均收入報 7.26 美元，而市場預測為 7.09 美元。

公司財測與展望：

臉書創辦人祖克伯 (Mark Zuckerberg) 表示：「這一季度業績出色，歸功於我們的社區和業務持續增長。」並補充說道:「我們致力於在重大社會問題上取得進展，並建立新的經驗，以改善世界各地的人們的生活」

臉書營收比去年同期增長 29%，也是連續第三個季度低於 30% 的年增率。隨著亞馬遜也加入市場，線上廣告市場上的競爭加劇，目前臉書主要通​​過 Instagram 和限時動態 (Stories) 等新格式來開闢更多廣告營收增長途徑。

Facebook 表示，其應用程式的每月用戶數 (MAUs) 超過 28 億，比上一季度略有增加。臉書在歐洲的用戶群從上一季度的 2.86 億日活躍用戶 (DAUs) 增加到 2.88 億。在美國和加拿大，用戶從上一季度的 1.87 億增加到 1.89 億。

FB 日活躍用戶數 (圖片: investor.fb.com)

臉書首席財務長 Dave Wehner 表示，該公司預計其 Q4 營收增長將有所放緩。Refinitiv 分析師預計第四季度的銷售增長為 24%，這將意味著下降 5 個百分點。

分析師預期臉書明年的收入增長將從 2019 年的 26% 放緩至 22%。

Wehner 說，Facebook 預計 2020 年總支出將在 540 億至 590 億美元之間，資本支出在 170 億至 180 億美元之間。

而首席獨立董事 Susan Desmond-Hellmann 將從臉書董事會辭職，於週三生效。據了解，臉書也正計劃在未來幾個月內任命一名替代首席獨立董事。