貴金屬盤後—黃金收高 Fed暗示暫停降息後又一度下滑

週三 (30 日) 交易，在連續走低 2 日後，黃金期貨價格收高。然而，在 Fed 降息與發表聲明後，走勢又一度向下再拉回。

Fed 今年連續第三次降息一碼，基準利率降至 1.5% 至 1.75% 範圍之間，央行暗示可能暫停降息，先觀察這些寬鬆措施是否足以維持經濟成長。

GoldMining Inc. 的執行副總裁 Jeff Wright 表示，在 Fed 發表聲明後，「12 月不太可能再降息，所以黃金應該遭拋售。這樣的聲明比我預期的還要鷹派。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 6 美元或 0.4%，收每盎司 1496.70 美元。

在 Fed 發表聲明後不久，電子交易顯示，12 月交割的黃金期貨交易價格自收盤價下降至 1490.40 美元，但隨後又拉回。

貴金屬專家和《TF Metals Report》編輯 Craig Hemke 表示，12 月 Fed 是否再降息「取決於未來幾週債市交易的狀況，以及回購 / 流動性危機是否緩解。」

「我猜測，債市會因為經濟數據持續疲弱而上升 (利率降低)，我也認為前 2 週宣布的回購措施有必要持續下去。因此，我預期 Fed 還會再降息，可能是 12 月，但 2020 年會有更多次降息。」

「低利率和負的『實際』利率，對未來幾週和幾個月的黃金和白銀價格來說都有利。這兩種金屬今年都會強勁收高，且黃金到 2020 年晚期時會挑戰舊的歷史高點，接近 1900 美元的位置。」

然而，數據顯示，美國第三季 GDP 成長年率 1.9%，較第二季成長率 2% 下滑一些，但已高於經濟學家原本預期的 1.6% 成長率，這數據可能益發令 Fed 再次降息的預期降溫。

ThinkMarkets 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「以美國 GDP 數據來說，我認為投資者檢視現實面的時候到了，現在超寬鬆貨幣政策基本上已經不可能了。」

交易者縮減了今年稍晚與明年再次降息的賭注。

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