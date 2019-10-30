貴金屬盤後—Fed會議在即 市場偏好風險 黃金收一週來最低點

週二 (29 日) 交易，黃金期貨價格連續 2 日下滑，收在 1 週來最低點，係因 Fed 利率決議的前夕，美股走強，吸引投資者離開黃金。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「由於市場情緒改善，偏好風險的情緒啟動，黃金本週交易承壓走跌。有鑑於價格一直在低於 1500 美元的水準，近期內有可能進一步下行。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 5.10 美元或 0.3%，收每盎司 1490.70 美元，根據 FactSet，此為最前月契約 10 月 22 日以降最低收盤價。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 4.5 美分或 0.3%，收每盎司 17.831 美元。

Long Leaf 交易集團高階策略師 James Hatzigiannis 表示，「印度排燈節的黃金需求大幅下降，是黃金疲軟的原因之一。」他補充，根據報導，今年印度排燈節的需求較去年同期下降了 40%。

與此同時，美國川普總統稱他預期提早簽署中美的第一階段貿易協議，「這推升股市，讓投資者情緒更偏向風險。」Hatzigiannis 指出。

「然而，股市不是紮實上升，因為近期股市刷新高與低成交量有關，這意味市場對股市上漲缺乏信心。」黃金週二收盤時，美股基準指數走勢交錯，投資者尚在關注一連串的財報消息。

Fed 週二展開會議，市場廣泛預期 Fed 週三將宣布降息 1 碼，投資者聚焦探索 Fed 之後進一步放寬政策的意願。

Hatzigiannis 指出，「黃金下一個大催化劑是 Fed 主席鮑爾在利率決議後的演說、對未來貨幣政策的任何指數，以及脫歐任何消息、中美貿易協議的消息等。」

關於英國脫歐，由於英國反對黨工黨領袖週二稍早表態支持提前大選，所以英國無序脫歐的可能性已不存在。

保守黨強生首相 (Boris Johnson) 再次要求國會表決 12 月 12 日提前大選，週二稍晚英國國會已以 438 比 20 通過，英國將自 1923 年來首次舉行 12 月大選，以打破脫歐僵局。

Jefferies 貨幣分析師 Brad Bechtel 報告指出，「任何大選的結果可能都令人摸不著頭緒。強生獲勝的話，會是軟脫歐，強生的聯盟獲勝也可能是軟脫歐，但如果是柯賓 (Corbyn, 工黨領袖) 獲勝或者工黨聯盟獲勝，可能會進行不脫歐的投票，甚至導向二次公投。」

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