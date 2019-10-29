郭明錤：臻鼎受惠轉單供貨蘋果比重提升 營運旺到明年Q4

中國天風證券分析師郭明錤發表最新報告指出，預計蘋果將在明年初推出 iPhone SE 銷售，且目前 LCP 天線供應商包括日商 Murata 與嘉聯益 (6153-TW) 等都將各取得 50% 供應量，現在的 3 款 iPhone 11 系列，其中的高單價 MPI 下天線，由於供貨商東山精密無法順利出貨，臻鼎 (4958-TW) 將受惠並增加訂單。

郭明錤認為，臻鼎受惠轉單效應，明年上半年營收與獲利表現都將不淡，預估臻鼎 iPhone 11 系列天線出貨量，將自 2000-2500 萬個，顯著增至 5,000-5500 萬個，且臻鼎耕耘蘋果客戶，有助取得 2020 年下半年新款 iPhone 訂單，能見度將自今年第 4 季持續至明年第 4 季。

郭明錤最新報告指出，蘋果 iPhone 供應商東山精密由於出貨不順，臻鼎受惠，其中 3 款 iPhone 11 系列的高單價 MPI 下天線 (LAT：Lower antenna) 所獲供貨配置量，自原本的 30-40% 顯著提升至 70-80% 以上，第 4 季的 MPI 下天線訂單將自約 3000-3500 萬個，增加至 6000-7000 萬個。

郭明錤指出，iPhone 11 系列下天線採用 MPI 材料，且與底座、連接器等整合，故單價高，主要供應商包括東山精密與臻鼎；其中東山精密原本為主要供應商 (供貨份額為 60-70%)，但據最新調查指出，東山精密因生產的下天線軟板出現破孔，因此無法順利出貨。

郭明錤說，臻鼎供貨 iPhone 11 系列下天線比重，其受惠的轉單效益，將持續至明年上半年

郭明錤預估，即使東山精密可能在明年上半年改善生產良率，但屆時也因成本難與臻鼎競爭，因此難增加出貨比重。