勞檢出爐 Uber Eats、foodpanda等5家與外送員屬僱傭關係

美食外送平台日前引發勞僱爭議，勞動部職安署近 2 周針對 11 家業者實施專案檢查，今 (30) 日公布最終調查結果，除誠實蜜蜂與吃飽沒已歇業，職安署認定 5 家平台業者和外送員間屬僱傭關係，分別為 Uber Eats、foodpanda、Lalamove、Cutaway 及 Quick Pick。

職安署北區職安中心主任朱金龍表示，本次勞檢結果，食物外送平台可分為四大態樣，第一類為業者與外送員間直接指派，其中 foodpanda、Lalamove、Cutaway 及 Quick Pick 共 4 家業者認定為僱傭關係，Deliveroo 戶戶送經個案查證後，則認定為非僱傭關係。

朱金龍指出，第二類則是平台業者透過貨運行名義，但實質上是直接指揮外送，形同虛設，因此，認定 Uber Eats 與外送員間為僱傭關係。

第三類為平台業者因無自有外送員，而委由貨運公司外送，其中 Yo-Woo 有無快送委託的聯岳交通股份有限公司，與外送員間有簽訂僱傭契約，而有無快送及 Foodomo 兩家平台經抽查個案，非屬僱傭關係。

第四類是平台委託平台的街口外送，同樣也因無自有外送員，非屬僱傭關係。

職安署署長鄒子廉表示，這次逐步盤查全國約有 45129 名外送員，認定為非僱傭關係的外送員有 1363 人，後續將把勞檢結果交給地方政府裁處。

職安署重申，不論美食外送平台與外送員間的法律關係為何，業者皆應善盡其企業社會責任，若為僱傭的外送員，應依規定給予勞保勞退權利；非屬僱傭關係者，可透過相關職業工會加入勞工保險，使外送員的權益可得到更周全保障，減少食物外送平台、外送員與消費者間的紛爭。