〈友達法說〉回鍋後首場法說 柯富仁：最快時代是轉型調整時機 將擴大布局智慧製造

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日舉辦線上法說，這也是柯富仁回鍋任總經理後首次面對法人提問，他表示，面板產業正處於低谷，但最壞的時代也是轉型調整的最佳時機，未來將在 AI+IOT 發展趨勢下，擴大垂直場域應用，並強化智慧製造增加製造彈性、維持現金流管理。

柯富仁表示，最壞的時代也是轉型調整的最佳時機，雖然面板業正處於低谷中，但友達幾年前就開始往產品加值、加值創新努力，未來將持續布局利基型產品應用，並強化智慧製造增加製造彈性、維持現金流管理，並在 AI+IOT 發展趨勢下，擴大場域應用、垂直場域，攜手生態圈夥伴合作，創造更多價值。

面對產業逆風，董事長彭双浪表示，面板業今年經營相對困難，友達努力維持財務結構健康，除了產線調整外，也提出短中長期計畫，今年 9 月也聘請柯富仁接任總經理、營運長，希望藉由柯富仁過去經驗，協助友達未來在市場開發、新應用、解決方案布局，持續往產品加值、加值創新努力。

未來產品布局方面，友達業務事業群副總經理林恬宇表示，預期面板朝大尺寸、大型化發展趨勢不變，友達將持續布局 75 吋、85 吋、超大、高解析度 8K 電視面板，大尺寸電視面板第 3 季出貨量年增逾 4 成，8K 電視面板也持續出貨，未來將搭配客戶需求開發新案，也期待明年東京奧運、各廠加入後，8K 需求可望持續成長。

另一方面，林恬宇表示，友達也將擴大 TFT 在非面板相關應用，包含醫療方面 X-ray 應用，預期今年年底前可望小量出貨，整合手機屏下指紋辨識方面，目前持續與跟客人共同開發，全螢幕手機屏下指紋辨識，也預期第 4 季就有樣品推出，但具體推出還要跟品牌客戶協調。