央行鎮守30.5楊金龍防線？台幣從飆升至15個月高點 轉貶作收

外資在台股買不停，資金面強勢也反映在匯市中，台幣今 (30) 日早盤升破 30.5 元關卡，儘管量能未明顯放大，但交投顯然以拋匯為主，午盤過後甚至續衝高至今日最高價 30.469 元，創 2018 年 7 月中旬以來新高，法人指出，匯市收盤前半小時，台幣由升轉貶，且成交值較上午盤放大，央行守 30.5 元關卡意圖濃厚。

台幣今日以 30.53 元、貶值 0.8 分開出後，隨即轉升，開盤不到 30 分鐘衝破 30.5 元心理大關，午盤過後，升值壓力不減最高衝至 30.469 元，至收盤前 30 分鐘才由升轉貶，終場兌一美元以 30.533 元、貶值 1.1 分作收，台北外匯經紀公司成交值 11.55 億美元，全日高低價差 7.6 分。

主要亞幣中，人民幣、韓元升幅僅在 0.1% 左右波動，泰銖、港幣和日圓也均在平盤附近狹幅震盪。

台灣央行總裁楊金龍日前曾表態，台幣的確是貶輸人民幣、韓元，法人解讀，台幣由升轉貶的態勢，可視為央行將 30.5 元暫時列為楊金龍防線的宣示。

台股持續受到外資的拉抬，加權指數續漲 46.41 點，外資單日再買 72.1 億元，呈現連 13 買，法人認為，不過，若外資持續匯入，楊金龍防線是否會進一步調整，有待觀察。