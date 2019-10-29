新台幣9月狂升 壽險業單月匯損創歷史次高 累計匯損飆到1817億元

金管會保險局今 (29) 日公布壽險業 9 月損益、淨值與匯率情形，受新台幣 9 月狂升影響，壽險業單月匯損再增 338 億元，創今年單月最高匯損、更是歷史次高，累計前 9 月匯損已高達 1817 億元。

由於新台幣 9 月兌美元強升 3.68 角、升幅 1.19%，至 9 月底，新臺幣兌美元匯率相對於去年年底貶值幅度為 1.01%，使得壽險業匯損壓力再度擴大，，前 9 月兌換利益大幅縮水到 868 億元，但是認列高達 2441 億元的避險成本，加上動用外匯價格變動準備金 244 億元，使得今年整體壽險業前 9 月累計匯損擴大到 1817 億元。

新台幣兌美元匯率 5 月急貶 7 角、6 月又升值 5.4 角，7 月又呈小貶不到 0.1% ，9 月再強升 1.19%，不過今年以來只有 5 月時單月有匯兌利益 1 億元，其他月份的匯兌損失都在 200 億元左右，本月單月匯損再增 338 億元，創今年單月最高匯損、更是歷史次高。

截至 9 月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為 804 億元，較上月份減少 139 億元。

今年以來全球股債市均有回溫，壽險業積極實現利益之下，獲利、淨值也同步回升，壽險業前 9 月稅前損益為 1747 億元，較去年同期增加 581 億元或 44.8%，淨值更達 1 兆 8576 億元，較去年同期增加 4721 億元或 34.1%。