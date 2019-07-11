德銀雪上加霜！ 美國正嚴查德銀與 1MDB 醜聞案關聯

近期大裁員的德意志銀行，風暴一波未平一波又起。先前讓華爾街受到嚴重牽連的馬來西亞 1MDB 造假醜聞案，可能與德意志銀行也有密切關連，已遭到美國司法部展開另一波調查。

馬來西亞 1Malaysia Development Bhd 基金 (簡稱 1MDB) 在 2009 年至 2014 年間吸走數十億美元的全球醜聞，引發馬來西亞政府多次調查及導致總理 Najib Razak 下台。在去年底，高盛遭揭發與其有不當交易關係，高盛為 1MDB 基金分別在 2012 和 2013 年 3 次債券交易中籌措 65 億美元，該基金涉及貪污和洗錢的指控。

美國司法部調查發現，德意志銀行在 1MDB 事件中也扮演極大角色。德銀於 2014 年也幫助 1MDB 基金籌資了 12 億美元。擔憂 1MDB 不良財務紀錄的影響範圍擴大，司法部正在針對德銀嚴查，是否在與 1MDB 合作期間，違反了外國反洗錢防制法。

在最新版本的調查中，1MDB 相關醜聞訴訟案件裡，高盛的名字被提及 56 次，但德銀的名字卻被提到高達 167 次。

引發這項調查的關注主因，在高盛合伙人 Timothy Leissner 的前同事 Tan Boon-Kee。早前 Leissner 已認罪，違反了反洗錢防制法，且從 1MDB 盜竊 2 億美元用於賄絡，而 Tan Boon-Kee 也在 1MDB 相關業務上有接觸。據相關人士透露，Tan Boon-Kee 離開高盛後，成為了德意志銀行的主管，並參與 1MDB 有關的進一步交易。目前已離職。

德意志銀行方面表示，將全力配合司法部調查，並稱 1MDB 與德銀的交易中，1MDB 對重大事實的誤導，導致德銀方面受到傷害，認為司法調查的情況與銀行內部的調查結果一致。

高盛方面也表示，會繼續配合協助司法部在這個案件上的調查，但拒絕針對德銀的相關性發表進一步的評論。

同時，市場對於德銀宣布重組的信心恐已不再樂觀。與德銀資本密切關聯的「額外一級資本」(Additional Tier 1 Capital, AT1) 債券，本周價格出現下跌。根據 MarketAxess 資料顯示，德銀有 12.5 億美元 2020 年到期轉換的 AT1 券，本周價格下挫 5 點。2022 年到期轉換的券亦下跌 4.5 點。

德銀 AT1 交易價格 （來源: MarketWatch)

歐洲銀行過去幾十年一直在發行 AT1 類型的可轉債券，讓投資人可以在預定的期間轉換成股票，但若期中轉換遭觸發，投資人將面臨債息與資本損失風險。

倫敦的 TwentyFour 資產管理公司經理 Eoin Walsh 認為，AT1 債可作為銀行健康狀況的晴雨表。目前德銀的資本比率可能迅速下降，重組成本也很高。AT1 債價格下跌，顯示這些投資人正面臨很大的風險，且是無法被銀行彌補的。7 月 26 日即將公布的第二季財報，也將看出更多德銀的狀況。