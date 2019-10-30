3位專家教你最熱門ETF必勝密技

用紅綠燈法買 ETF 年賺 13%

ETF 是國人最愛的理財工具之一，

台灣上百檔掛牌 ETF 中，

台股、投資級債、美債、新興市場債、中國股票型、中國債等 6 種最為熱門。

長期持有和波段交易應如何操作？

看股魚、怪老子、HC 的實戰經驗分享！

撰文: 張國蓮

3 大財經專家實證

這樣投資 ETF5%~13% 報酬穩穩賺

近兩年台灣掛牌的 ETF 成為許多人的主要投資理財工具，財經專家也提供各種 ETF 投資方法，引領投資人跟隨。本期邀請到股魚、怪老子、HC 等 3 位財經作家，一同分享他們在 ETF 上的投資理念與做法。

怪老子理財版主 蕭世斌

主攻債券 ETF 定期定額買進

蕭世斌近幾年陸續將資金轉進台灣掛牌的美債 ETF、中國債 ETF，以及投資級公司債 ETF，這是因為他具有「以實際操作來驗證」的個性。

蕭世斌表示，4 年前他直接買海外發行的 ETF（ 全球債 ETF、新興市場債券 ETF、新興市場股票 ETF），目的是當作未來說服讀者與學生的實際案例，以證明買進持有的效果。2 年前則是為了鼓勵朋友將投資理財工具由定存延伸到債券，於是與朋友約定，朋友每月固定買進元大美債 ETF 時，他同步以 2 倍的張數買進。

為何蕭世斌選擇主攻債券 ETF？主要原因有 2 個。首先，蕭世斌引用早期暢銷書《理財聖經》中的「隨便買、隨時買、不要賣」這句話，他認為定期定額買進債券 ETF，由於債券加上配息後具有績效長期往上的特性，投資報酬率一定會持續增加。

其次，已經退休的蕭世斌較為保守，因此他投資的債券部位一向高於股票部位。蕭世斌分享道，長期持有時，挑選殖利率越高的產品越好，因為殖利率是持有到期的年化報酬率，持有得越久，投資報酬率就越高。

所以他選擇買進美債 20 年 ETF，一來是因為美國政府公債是最安全的標的，二來則是因為年期長，殖利率較高。此外他又利用美債 7～10 年 ETF 來平衡整體資產組合的波動度，因為長年期產品殖利率高，波動度也高，搭配年期較短、波動較低的產品，可以讓投資更安心。

至於買進中國債，是因為 5% 的殖利率比定存具吸引力；買進 AAA～A 級公司債，則是基於實際驗證精神，於媒體訪談當時下單買進。基本上，蕭世斌投資 ETF 都是買進持有，準備未來向讀者與投資人證明「隨時買、隨便買」的長期投資做法是對的。

不看盤投資版主 股魚

獨鍾 0050 採大波段操作

股魚早在 2003 年元大台灣 50（0050）剛掛牌時就買進該檔 ETF，至今個人年化報酬率達到 13%，勝率 100%。股魚回憶道，剛開始學投資理財時看了不少書，雖然知道 ETF，但當時國內尚未有相關商品，直到 0050 掛牌上市，才開始投資 ETF。

為何投資個股外，會再買 0050？股魚解釋，個股有產業方向與財務報表好壞的判斷問題，ETF 只需判斷總體經濟、市場大方向，當方向是對的，能有多少指數報酬可完全掌握。例如以台灣股市市值前 50 大上市公司為成分股的 0050，幾乎可以代表整個市場，相當於追蹤大盤指數，最低報酬率就是市場報酬率，代表不需要做任何努力，買進持有下，年化報酬率 6%～7% 可期。

16 年來，股魚把 ETF 與個股分別設立獨立帳戶，個股是核心部位，以買進持有為主，0050 當做衛星部位，配合「紅綠燈策略」採大波段操作（詳見工具篇 1）。股魚強調，這種做法可能長達 1～2 年才有買或賣的動作，但本金一定不會虧，整個過程也不會發生個股投資可能帶來的煎熬，不須費力就賺到相當於大盤的報酬，勝率 100%。

不過，股魚幫女兒投資 0050 卻不是採取紅綠燈策略，而是買進且長期持有，目標是 6%～7% 的市場報酬率，實際做法是每年農曆年後，將女兒壓歲錢投入買進一張，若金額不夠，股魚會幫女兒補足差額。

來源：《Money 錢》 2019 年 11 月

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