台北‧10月29日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 3481 群創 96499 00637L 元大滬深300正2 65692 2303 聯電 63794 00672L 元大S&P原油正2 62357 00632R 元大台灣50反1 54829 2317 鴻海 43339 3673 TPK-KY 40700 2448 晶電 36759 2330 台積電 36682 2337 旺宏 36506 4915 致伸 33298 2888 新光金 32130 6251 定穎 30518 2891 中信金 28392 6278 台表科 27637 2449 京元電子 27589 2409 友達 26841 2367 燿華 26657 6153 嘉聯益 26090 00677U 富邦VIX 25231 2887 台新金 25153 3037 欣興 24956 0056 元大高股息 23530 2313 華通 23262 2603 長榮 22241 8046 南電 22109 2308 台達電 21723 3653 健策 20371 3189 景碩 20354 8028 昇陽半導體 20097
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
留言載入中...P