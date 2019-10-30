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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月29日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
3481   群創                 96499  
00637L 元大滬深300正2       65692  
2303   聯電                 63794  
00672L 元大S&P原油正2       62357  
00632R 元大台灣50反1        54829  
2317   鴻海                 43339  
3673   TPK-KY               40700  
2448   晶電                 36759  
2330   台積電               36682  
2337   旺宏                 36506  
4915   致伸                 33298  
2888   新光金               32130  
6251   定穎                 30518  
2891   中信金               28392  
6278   台表科               27637  
2449   京元電子             27589  
2409   友達                 26841  
2367   燿華                 26657  
6153   嘉聯益               26090  
00677U 富邦VIX              25231  
2887   台新金               25153  
3037   欣興                 24956  
0056   元大高股息           23530  
2313   華通                 23262  
2603   長榮                 22241  
8046   南電                 22109  
2308   台達電               21723  
3653   健策                 20371  
3189   景碩                 20354  
8028   昇陽半導體           20097

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