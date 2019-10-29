任天堂迎好消息！中國核准Switch遊戲上市許可

中國國家新聞出版廣電總局在週二 (29 日)，核可了日本電玩大廠任天堂 (7974-JP) 遊戲主機「Nintendo Switch」所使用的遊戲軟體，「New 超級瑪利歐兄弟 U 豪華版」的上市許可。

中國的國家新聞出版廣電總局，是掌管媒體與遊戲銷售等的監督單位。過去任天堂遊戲主機「Nintendo Switch」所使用的「New 超級瑪利歐兄弟 U 豪華版」遊戲軟體，已獲得中國地方政府的許可。而在這回得到中國中央政府當局的承認後，一般認為距離在中國市場進行銷售的日子，已在不遠前方。

(圖片：Investing.com)

在中國國家新聞出版廣電總局於 29 日核可前，廣東省相關當局已在今年 4 月核可同款遊戲軟體的「測試版」。日本任天堂攜手中國騰訊，要在中國市場銷售 Nintendo Switch 遊戲主機的消息也因而曝光。

在獲得中國中央政府的承認後，外界認為任天堂與騰訊應該在近期內，就會公布上市日期及銷售方式。

然而，雖然中國中央政府發出銷售許可，是否可以立即在中國市場進行銷售，也仍留有不明朗之處。中國政府擔心遊戲對青少年身心造成不良影響，自 2018 年起，實施嚴格且徹底的管理。而在同年 8 月，由日本卡普空 (CAPCOM)(9697-JP) 所推出的遊戲「魔物獵人：世界」就遭到停止銷售的命運，而其它遊戲的審查也在一時之間不予受理。

不過中國國家新聞出版廣電總局，則是在這次核可了魔物獵人遊戲的上市許可。