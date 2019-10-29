貴金屬盤後—美股大漲、Fed本週可望降息 黃金跌破重要心理關卡1500美元

週一 (28 日) 交易，黃金期貨價格收低，因為美股大漲推使黃金收盤跌破重要心理關卡 1500 美元。交易者等待本週 Fed 會議，因該會議可能決定黃金在內多種資產的交易走向。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「美股大漲接近新高點，縮限了黃金避險買氣。」

黃金期貨交易收盤前，S&P 500 指數週一盤中高點創新高，為 7 月 26 日以來首次，本週投資者期盼忙碌的科技財報週，且 Fed 有望最終選擇進一步降息。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 9.50 美元或 0.6%，收每盎司 1495.80 美元，為上週三以降首次收盤跌破 1500 美元。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 5 美分或 0.3%，收每盎司 17.876 美元。

市場普遍預期，週三 Fed 結束為期 2 日的會議時將宣布再一次降息。

Wyckoff 報告指出，以貴金屬的大局來看，「黃金和白銀市場的下行空間有限，因為他們技術圖走勢整體來說仍看漲。黃金多頭下個上端價格目標是讓 12 月黃金期貨收高於穩定的阻力位置 1543 美元，而空頭下一個近期下端價格突破點是讓 12 月黃金期貨跌破穩定技術支撐點、上週低點 1484 美元。」

AxiTrader 亞太市場策略師 Stephen Innes 指出，美中談判也是市場焦點，目前中美雙方表明接近簽訂第一階段協議，這對金價不利。今年稍早黃金支撐力來自市場對中美貿易發展的擔憂，該心理刺激持續的避險需求。

其他金屬交易

1 月交割的白金期貨價格下跌 1.5%，收每盎司 919 美元。

12 月交割的銅期貨價格上漲 0.3%，收每磅 2.683 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格上漲 2%，收每盎司 1779.30 美元，創新紀錄。