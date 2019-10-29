〈財報〉Alphabet Q3獲利遜色、強勢美元恐持續衝擊Q4 盤後重挫4%

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 於週一 (28 日) 美股盤後公布第三季財報，營收是超越了市場預期，但 EPS 並未達預期，且 Alphabet 亦在 Q4 展望中提及強勢美元可能繼續對營收構成逆風，拖累 Alphabet 盤後一度下挫 4%，隨後跌幅收斂至 2%。
基於 GAAP 財報關鍵數據：
- 營收報 405 億美元 vs. 403.2 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)
- 稀釋後 EPS 報 (不含一次性項目) 10.12 美元 vs. 12.42 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)
- 流量獲取成本 (TAC) 報 74.9 億美元 vs. 74.8 億美元 (根據 FactSet)
- Google 產品的付費點擊次數年增 +18%
- Google 產品的每次點擊成本年減 2%
- 資本支出自去年同期的 52.8 億美元，增加至 67.3 億美元。
基於 non GAAP 財報關鍵數據：
Alphabet 的 TAC 符合投資者預期。(TAC 即谷歌為獲取有效穩定的流量，付費給蘋果等硬體公司在其設備中默認使用谷歌搜尋引擎。TAC 為分析師和投資者評價谷歌業務健康程度的關鍵數據。)
谷歌執行長 Sundar Pichai 在與分析師的電話會議上表示，「我們已經從協助大眾找尋答案的公司，進化成協助大眾完成工作的公司。」
第三季營收細項：
廣告仍占 Alphabet 整體營收的大部分，Pichai 表示，現在有一半的廣告商的搜尋支出來自自動出價。
- 其他營收：自去年同期的 46.4 億美元成長至 64.3 億美元。(此項目含 Pixel 一類的硬體以及雲端產品) 上一季此項目營收 61.8 億美元。
- 其他賭注營收： 自去年同期的 1.46 億美元成長至 1.55 億美元。(此項目含谷歌以外的子公司，如自動駕駛車公司 Waymo)
「其他賭注」部門第三季虧損 9.41 美元，較去年同期虧損 7.27 億美元的程度擴大。
財務長 Ruth Porat 拒絕回應今日媒體報導 Alphabet 收購健身追蹤設備公司 Fitbit 的消息。收購這類性質的公司，將使 Alphabet 切入穿戴式健身追蹤設備領域，與蘋果 (AAPL-US) 這類對手競爭。
談論到自動駕駛汽車業務 Waymo，Porat 表示，「我們向來強調這是長期機會，我們很滿意目前進展，且每一季我們都試圖給大眾一步步前進的感覺。安全是 Waymo 最重要的元素，所以我們不斷改善修正，慢慢打造這個業務，我們很滿意目前的進展。」
今年 7 月，谷歌執行長 Sundar Pichai 稱公司計畫將雲端銷售量提高 2 倍，稱該領域將會是 Alphabet 成長的關鍵驅動力，並揭露其每年可帶來 80 億美元收入。
谷歌雲端執行長 Thomas Kurian 今年初上任以來，已自同業挖角數十位高階管理者，然而目前谷歌雲端仍位居第三，且與業界前兩大亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 相差甚遠。
公司展望：
Alphabet 在公司展望中，對 Q4 匯價提出警示，Alphabet 指出，由於美元的表現強勁，可能在 Q4 繼續對 Alphabet 造成營收壓力。
文化衝突的一季：
谷歌內外部爭議不斷。
外部：上一季美國司法部宣布，將針對谷歌在內的大型科技公司展開廣泛反壟斷調查，且司法部針對谷歌展開獨立審查。美國大選將至，候選人與政黨也加入討論審查，在民主黨的辯論會上多次提到谷歌名稱。
針對總統候選人 Elizabeth Warren 要求 Alphabet 提交分析報告的要求，Porat 回應，公司許多產品都是免費提供，且增加了競爭和選擇的能力。
「我們一直證明我們的業務旨在使客戶受益，我們許多產品和服務均免費提供，這嘉惠消費者、小型業者和廣告商。我們協助美國消費者和商家降低了價格並增加選擇，在許多領域都創造了競爭。」
Alphabet 今年也遭課許多罰款，歐洲委員會第一季開罰 Alphabet 17 億美元，接著夏季 YouTube 被下令支付 1.7 億美元給 FTC，作為違反兒童隱私法的和解金 (但許多人稱該罰款金額太低，Alphabet 恐不痛不癢)。
內部：Alphabet 勞資關係因一些涉及政府契約、高層打壓言論等議題而顯得緊張，但 Alphabet 分析師不認為這些爭議會對公司財務發生重大影響。