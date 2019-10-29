〈財報〉Alphabet Q3獲利遜色、強勢美元恐持續衝擊Q4 盤後重挫4%

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 於週一 (28 日) 美股盤後公布第三季財報，營收是超越了市場預期，但 EPS 並未達預期，且 Alphabet 亦在 Q4 展望中提及強勢美元可能繼續對營收構成逆風，拖累 Alphabet 盤後一度下挫 4%，隨後跌幅收斂至 2%。

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 405 億美元 vs. 403.2 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

稀釋後 EPS 報 (不含一次性項目) 10.12 美元 vs. 12.42 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

流量獲取成本 (TAC) 報 74.9 億美元 vs. 74.8 億美元 (根據 FactSet)

Google 產品的付費點擊次數年增 +18%

Google 產品的每次點擊成本年減 2%

資本支出自去年同期的 52.8 億美元，增加至 67.3 億美元。

基於 non GAAP 財報關鍵數據：

營收報 409.2 億美元 vs. 406.1 億美元 (根據 FactSet)

Alphabet 的 TAC 符合投資者預期。(TAC 即谷歌為獲取有效穩定的流量，付費給蘋果等硬體公司在其設備中默認使用谷歌搜尋引擎。TAC 為分析師和投資者評價谷歌業務健康程度的關鍵數據。)

谷歌執行長 Sundar Pichai 在與分析師的電話會議上表示，「我們已經從協助大眾找尋答案的公司，進化成協助大眾完成工作的公司。」

第三季營收細項：

廣告營收：自去年同期的 289.5 億美元成長至 339.2 億美元

廣告仍占 Alphabet 整體營收的大部分，Pichai 表示，現在有一半的廣告商的搜尋支出來自自動出價。

其他營收：自去年同期的 46.4 億美元成長至 64.3 億美元。(此項目含 Pixel 一類的硬體以及雲端產品) 上一季此項目營收 61.8 億美元。

其他賭注營收： 自去年同期的 1.46 億美元成長至 1.55 億美元。(此項目含谷歌以外的子公司，如自動駕駛車公司 Waymo)

「其他賭注」部門第三季虧損 9.41 美元，較去年同期虧損 7.27 億美元的程度擴大。

財務長 Ruth Porat 拒絕回應今日媒體報導 Alphabet 收購健身追蹤設備公司 Fitbit 的消息。收購這類性質的公司，將使 Alphabet 切入穿戴式健身追蹤設備領域，與蘋果 (AAPL-US) 這類對手競爭。

談論到自動駕駛汽車業務 Waymo，Porat 表示，「我們向來強調這是長期機會，我們很滿意目前進展，且每一季我們都試圖給大眾一步步前進的感覺。安全是 Waymo 最重要的元素，所以我們不斷改善修正，慢慢打造這個業務，我們很滿意目前的進展。」

今年 7 月，谷歌執行長 Sundar Pichai 稱公司計畫將雲端銷售量提高 2 倍，稱該領域將會是 Alphabet 成長的關鍵驅動力，並揭露其每年可帶來 80 億美元收入。

谷歌雲端執行長 Thomas Kurian 今年初上任以來，已自同業挖角數十位高階管理者，然而目前谷歌雲端仍位居第三，且與業界前兩大亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 相差甚遠。

公司展望：

Alphabet 在公司展望中，對 Q4 匯價提出警示，Alphabet 指出，由於美元的表現強勁，可能在 Q4 繼續對 Alphabet 造成營收壓力。

文化衝突的一季：

谷歌內外部爭議不斷。

外部：上一季美國司法部宣布，將針對谷歌在內的大型科技公司展開廣泛反壟斷調查，且司法部針對谷歌展開獨立審查。美國大選將至，候選人與政黨也加入討論審查，在民主黨的辯論會上多次提到谷歌名稱。

針對總統候選人 Elizabeth Warren 要求 Alphabet 提交分析報告的要求，Porat 回應，公司許多產品都是免費提供，且增加了競爭和選擇的能力。

「我們一直證明我們的業務旨在使客戶受益，我們許多產品和服務均免費提供，這嘉惠消費者、小型業者和廣告商。我們協助美國消費者和商家降低了價格並增加選擇，在許多領域都創造了競爭。」

Alphabet 今年也遭課許多罰款，歐洲委員會第一季開罰 Alphabet 17 億美元，接著夏季 YouTube 被下令支付 1.7 億美元給 FTC，作為違反兒童隱私法的和解金 (但許多人稱該罰款金額太低，Alphabet 恐不痛不癢)。

內部：Alphabet 勞資關係因一些涉及政府契約、高層打壓言論等議題而顯得緊張，但 Alphabet 分析師不認為這些爭議會對公司財務發生重大影響。